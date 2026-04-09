Plaza Huincul organiza “Integrando Familias”

Se llevará a cabo el sábado 11 de abril.

La ciudad de Plaza Huincul será sede de una nueva propuesta destinada a fortalecer el acceso a derechos y servicios para la comunidad. Se trata de “Integrando Familias”, una iniciativa impulsada por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Región de la Comarca, que se llevará a cabo el sábado 11 de abril, de 16 a 20 horas, en la intersección de Avenida Keidel y 9 de Julio (Avenida del Reloj).

El evento reunirá en un solo lugar múltiples áreas y prestaciones destinadas a vecinos y vecinas. Entre los servicios disponibles habrá atención en salud —incluyendo vacunación y audiometrías gratuitas—, asesoramiento en derechos humanos y asistencia social, mediación comunitaria e identidad biológica, además de acompañamiento a personas migrantes. También se ofrecerán espacios vinculados a inclusión, empleo y capacitación, educación y trámites como RU.PROV e Iadep.