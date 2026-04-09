Plaza Huincul impulsa talleres de juegos teatrales para adultos

En el CDI “Gajitos de Ternura”

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar de una propuesta recreativa y cultural destinada a mayores: se trata de los talleres de juegos teatrales para adultos, una actividad pensada para fomentar la expresión, la creatividad y el encuentro social a través del teatro.

Los encuentros se desarrollarán los días martes y jueves de 16:00 a 18:00 horas, en el CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en Avenida Schreiber 300. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2995287757.