Plaza Huincul: está todo listo para la 3° Expo Ciencia y Tecnología 2026

Está todo listo para la 3° edición de la Expo de Ciencia y Tecnología 2026 en Plaza Huincul. Será este viernes de 9 a 16, en el Salón de Actividades Físicas -SAF-de la Epet N° 10.

Desde la subsecretaría de Industria y Tecnología de la municipalidad de Plaza Huincul se invitó a la comunidad a participar de la propuesta que cumple su tercera edición.

En esta propuesta se genera una jornada de intercambio, aprendizaje e innovación, en la que se presentarán proyectos desarrollados durante el año, fomentando la creatividad, el pensamiento científico y el trabajo colaborativo.

Desde la organización se informó que la Expo se concibe como un espacio abierto para descubrir, crear e innovar, promoviendo el acercamiento de la comunidad al conocimiento y al desarrollo tecnológico.

Participan estudiantes de nivel secundario y universitario que quieran exponer sus diseños.