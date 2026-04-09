Pérfora quitó el invicto a Independiente en La Caldera

Y vuelve a ser escolta de Español

Por una nueva jornada de la Liga Federal 2026, Pérfora de Plaza Huincul superó a Independiente de Neuquén por 84 a 65. Con este resultado, el equipo visitante terminó con la racha de victorias del conjunto local en su propio estadio.

El encuentro comenzó con el dominio de Independiente, que utilizó la presión defensiva y las transiciones rápidas para controlar el primer cuarto. No obstante, en el segundo periodo, Pérfora ajustó su esquema de juego, incrementó su producción en la zona pintada y limitó el movimiento del balón del rival.

Tras un tercer cuarto nivelado en el que ambos equipos intercambiaron canastas y mantuvieron porcentajes similares desde el perímetro, la definición llegó en el último tramo. En ese segmento, el equipo de Plaza Huincul bloqueó los accesos a su aro y sostuvo la efectividad en el ataque. Independiente no recuperó la precisión del inicio y la visita aprovechó la diferencia para cerrar el partido a su favor.

En el plano individual, Nahuel Vicentin fue el máximo anotador de la visita con 21 puntos, secundado por Matías Godoy Vega, quien aportó 17 puntos y 10 rebotes. Por el lado de Independiente, Julián Fedele finalizó con 22 tantos, mientras que Joaquín Marcon sumó 17 puntos y 9 rebotes.