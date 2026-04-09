Pagan las becas Gregorio Álvarez

Para el nivel inicial y el primario será la cuota única y para la secundaria la cuota 1

Se informó desde el gobierno provincial el programa ya benefició desde su inicio, en esta gestión de gobierno, a 38 mil estudiantes con una inversión acumulada de 25.000 millones de pesos.

Nivel Inicial, Primario (cuota única)

Nivel Secundario (cuota 1)

Nivel Superior (cuota 1 y 2)

Y también

Nivel superior: Terciario y Universitario (cuota abril)

Formación Profesional – Finalización de curso (cuota 2)

Desde el gobierno se informó que las becas se cobran con la periodicidad que se establece para cada nivel. Las fechas de cobro las comunican vía correo electrónico y en redes sociales.

“Actualmente se sigue trabajando en el análisis de las 30 mil solicitudes que fueron recibidas durante la inscripción. Agradecemos la paciencia de quienes todavía no recibieron la respuesta de su solicitud”, dijeron en un posteo de Facebook.

Si necesitás ayuda, comunicate: (299) 4494869 int. 7487 o WhatsApp: 299 6249470

becas@neuquen.gov.ar / becasnqn@gmail.com