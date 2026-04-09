Este es el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este jueves el cielo se presentará parcialmente nublado.
El organismo indicó que la temperatura máxima podrá llegara los 23° Centígrados y la mínima de 5°. El viento se presentará del sector este durante el día a 13 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche se mantendrá del mismo cuadrante a 12 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
Para el viernes, la mínima se espera en lo 13° Centígrados y la máxima de 25°.