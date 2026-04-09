Encontraron en Cutral Co un auto robado en Huincul

Fue hallado estacionado en el barrio Aeroparque de Cutral Co.

Un automóvil que tenía denuncia de robo fue hallado en la tarde del miércoles. La Policía logró hacer el procedimiento y recuperar el rodado.

Se informó que el personal del Departamento Comando Radioeléctrico advirtió la situación en un patrullaje habitual.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la división Investigaciones transitaban por el barrio Aeroparque. Al circular por calle Santa Teresita al 270 aproximadamente, los uniformados observaron un automóvil Citroën C4 de color rojo estacionado en la vía pública, lo que motivó su identificación.

Tras verificar el dominio colocado, se constató que no correspondía al rodado, ya que figuraba asociado a un Fiat Siena. Ante esta irregularidad, los efectivos procedieron a chequear el número de chasis (VIN) a través del sistema SIFCOP, estableciendo la verdadera patente del vehículo.

Como resultado, se confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vigente desde el 2 de agosto de 2025, en una causa por robo de automotor, con intervención de la comisaría Sexta de Plaza Huincul.

Finalmente, el personal policial procedió al secuestro del vehículo, que fue trasladado a la División correspondiente y quedó a disposición de la justicia.