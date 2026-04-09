Cutral Co será sede de una jornada pedagógica con el especialista Miguel Ángel Santos Guerra

Contará con puntaje docente mediante convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo Provincial de Educación de Neuquén

El próximo 6 de mayo a las 17:30 horas, el Centro Cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co albergará una nueva jornada pedagógica titulada “Educar en tiempos revueltos”, que estará a cargo del reconocido pedagogo internacional Miguel Ángel Santos Guerra. La propuesta apunta a reflexionar sobre los desafíos actuales de la educación en contextos cambiantes.

La actividad está dirigida a docentes de todos los niveles y modalidades, equipos técnicos, directivos, asesores pedagógicos, estudiantes de profesorados y público en general interesado en la temática. Además, contará con puntaje docente mediante convenio con la Universidad Pedagógica Nacional y el Consejo Provincial de Educación de Neuquén, y será de carácter arancelado.