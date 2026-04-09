Cutral Co implementará el domicilio fiscal electrónico

Fue por mayoría: ocho votos a favor y uno en contra en la sesión de este jueves.

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó en mayoría, con ocho votos a favor y uno en contra, la ordenanza que crea el domicilio fiscal electrónico.

Se trata de un sistema que busca agilizar las notificaciones municipales y avanzar en la despapelización. La norma propone implementar el “domicilio fiscal electrónico como medio válido, eficaz, obligatorio y preferente de notificación en el ámbito de la municipalidad de Cutral Co, produciendo idénticos efectos jurídicos que el domicilio fiscal tradicional”.

Sin embargo, esto no implicará que se eliminen las notificaciones físicas o en papel porque será un “sistema dual”.

Se indicó que el sistema de notificaciones será dual y el municipio podrá optar indistintamente por la notificación electrónica mediante DFE o por la notificación en soporte papel.

Se aclaró que “ambos medios tendrán igual eficacia jurídica. El régimen electrónico será de aplicación general, salvo disposición expresa en contrario contenida en norma específica, pliego licitatorio, reglamento particular o cuando la naturaleza del acto requiera soporte material original”.

En total, son 12 los capítulos con los correspondientes articulados. Entre ellos, figura que las y los contribuyentes deberán contar con un correo electrónico donde se les notificará de los diferentes trámites, pagos, o sanciones.

El bloque oficialista integrado por el presidente Jesús San Martín, las concejalas Jesica Rioseco, María Elena Paladino y Elida González. Y los concejales Hugo Deisner, Maximiliano Navarrete, Plinio Rubilar (UP), y Fabián Godoy (MID) apoyaron la iniciativa.

Godoy fundamentó su postura en que “es un sistema dual, que mantiene la comunicación en papel e incorpora un elemento más que es el correo electrónico. Es una forma ágil, efectiva de llegar a vecinos”. “El vecino tiene que saberlo muy bien: es un sistema dual”, sostuvo.

En cambio, el concejal Omar Pérez (La Libertad Avanza) lo rechazó. Si bien destacó que no está en contra de la modernización y que es un sistema que utilizan organismos oficiales como ARCA, Dirección General de Rentas y hasta el Poder Judicial de Neuquén, que permite agilidad, despapelización entre otros beneficios. Sin embargo, objetó que de la manera que está redactada, tiene “graves deficiencias constitucionales, legales y técnicas”.

Pérez habló de la desigualdad que existe entre los sectores “hipervulnerables”, quienes no tendrán el acceso a los medios o dispositivos para tener con un domicilio fiscal y no se contempla la brecha digital. El concejal objetó la mayoría del articulado y finalmente, votó en contra. “

La norma quedó aprobada en mayoría de ocho votos contra uno. La sesión se llevó adelante este jueves por la noche.