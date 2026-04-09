Cutral Co: garantizan la continuidad de las salas de nivel inicial del IFD N°1

Ramón Rioseco confirmó que no se cerrarán las salas de nivel inicial del Departamento de Aplicación

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, confirmó que no se cerrarán las salas de nivel inicial del Departamento de Aplicación del Instituto de Formación Docente (IFD) N°1, tras semanas de incertidumbre en la comunidad educativa.

El anuncio se realizó durante una visita al establecimiento, en la que estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín. Allí llevaron tranquilidad a directivos, docentes y familias ante la posibilidad de cierre que había generado preocupación en las últimas semanas.

Según explicó el jefe comunal, desde el municipio se elevaron planteos al gobierno provincial basados en el crecimiento sostenido de la matrícula y la expansión de sectores como los barrios Pueblo Nuevo y Unión, donde la demanda educativa continúa en aumento.

“Se inició una gestión a partir del pedido de los directivos del IFD N°1. Luego de las reuniones mantenidas con docentes, padres y autoridades, se logró el compromiso de que las salas no se van a cerrar”, indicó Rioseco.

Por su parte, el director del instituto, Ramiro Puertas, valoró el acompañamiento del Ejecutivo local y destacó la importancia del Departamento de Aplicación, que funciona desde 1989 e incluye los niveles inicial y primario.

“El crecimiento de la matrícula ha sido constante, en línea con el desarrollo urbano de la zona. Por eso, esta confirmación es una muy buena noticia para toda la comunidad educativa”, expresó.