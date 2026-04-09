Colaboremos para que Morena Colipy pueda jugar con el Seleccionado Provincial de Hockey

Necesita juntar dinero para poder pagar su viaje a Misiones

Ludmila Morena Colipy quedó seleccionada para formar parte del equipo provincial de Hockey Social y necesita recaudar fondos para pagar su viaje a Misiones.

El torneo se disputa en la Posadas Misiones, del 21 al 27 mayo. Morena necesita pagar antes del viernes la suma de $430,000 pesos para asegurar su lugar.

Morena es jugadora de Palin, equipo de Cutral Co, hace cuatro años y el pasado domingo se enteró que había sido convocada para participar en el torneo. Están juntando plata con una tómbola que sortea una freidora de aire y una licuadora.

El valor de los números es de $15.000 y se sortea para el 2 de mayo. Los que quieran colaborar con Morena, también lo pueden hacer enviando su colaboración al alias Ludmilacolipy y comunicándose al 2995776875.

Para quienes deseen colaborar con su aporte económico, Ludmila se compromete a difundir al comercio/empresa en sus redes sociales, incluir su logo en un banner o bandera, asociar la marca con valores de esfuerzo y superación como deportista.