Bajó el precio del barril de petróleo, tras el alto en el fuego en la guerra EEUU – Irán

Estuvo varias semanas por encima de los 100 dólares y ahora bajó a 94

El precio se sostuvo entre los 105 y los 108 dólares durante todo el conflicto pero la apertura de una instancia de diálogo entre ambos países hizo que descendiera a los 94 dólares, aún mucho más alto que las previsiones para este año.

Habrá próximamente una reunión entre representantes de Estados Unidos e Irán, sobre la base de diez puntos. Mientras tanto, Pakistán oficia de mediador entre las partes, garantizaría que pasen buques por el Estrecho de Ormuz, que estuvo bloqueado por Irán.

Hubo alivio en los mercados pero también prudencia, porque muchos países privilegian la seguridad de su tripulación y embarcaciones antes que la venta de petróleo. Por ello se espera que el tránsito por el Estrecho no recupere su normalidad rápidamente.

La baja en el barril de petróleo alivia, al menos en parte, la presión sobre el precio de los combustibles, que están estabilizados en Argentina pero solo por unos 40 días más