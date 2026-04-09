ATE mantiene medida de fuerza en la Delegación Familia por problemas edilicios y falta de insumos

Y siguen a la espera de una respuesta favorable

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) continúa hoy con medidas de fuerza en la Delegación Familia de la Comarca en demanda de respuestas a reclamos laborales y operativos. Los trabajadores exigen soluciones para las condiciones del edificio y la provisión de insumos básicos para el personal y los ciudadanos.

El conflicto, que se remonta al año pasado, incluye la falta de funcionamiento de la caldera y el suministro de gas en las instalaciones actuales. Debido a la limitación del espacio físico, el personal desempeña sus tareas bajo un sistema de burbujas. Asimismo, el sindicato solicitó informes técnicos sobre el estado del edificio actual y del inmueble anterior, el cual permanece cerrado por fallas de electricidad.

Durante la jornada se registró la presencia de bomberos y personal policial en el lugar tras un llamado de la dirección, aunque no se realizaron desalojos ni toma de datos. Desde el gremio señalaron que la solución propuesta por las autoridades de enviar a los trabajadores a sus casas no resuelve la problemática de fondo.

En cuanto a la operatividad de la delegación, los representantes gremiales denunciaron la falta de insumos básicos, como artículos de higiene y mobiliario adecuado. También informaron una paralización en la asistencia a familias rurales desde diciembre y demoras en los pagos del programa de fortalecimiento familiar, los cuales no se perciben desde enero.

A la situación se suma la incertidumbre administrativa, ya que los trabajadores manifestaron desconocer de qué ministerio depende actualmente el organismo debido a cambios recientes en la estructura gubernamental.

La asamblea de trabajadores decidió mantener la permanencia en el edificio para hacer visible el conflicto hasta obtener una respuesta por escrito de las autoridades de Neuquén. El objetivo de la medida es garantizar los derechos laborales y asegurar el acceso de la población a una atención adecuada.