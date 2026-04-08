Qué dice el pronóstico para este miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuáles serán las condiciones meteorológicas para este miércoles.
Está pronosticado que la temperatura máxima e llegue a los 22° Centígrados y la mínima de 6°.
El viento se presentará del sector noreste durante el día a 16 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Para la noche rotará se mantendrá del mismo cuadrante a 15 kilómetros con ráfagas de 15.
El cielo estará despejado durante el día y la noche.
Para el jueves se espera una temperatura que podrá llegar hasta los 24° Centígrados de máxima y la mínima de 6°.