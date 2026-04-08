Plaza Huincul: sesionó el Consejo Provincial de Discapacidad, Co.Pro.Dis

Se trata de la 38° Asamblea que convoca a representantes de diferentes localidades.

Se desarrolló en Plaza Huincul la jornada de apertura y la primera instancia de trabajo de la 38° Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis).

En el acto oficial el intendente Claudio Larraza participó de la apertura, acompañado por el subsecretario de Discapacidad y Personas Mayores, Gustavo Iril, quien presidió la asamblea.

En su discurso, el jefe comunal Larraza destacó que la gestión municipal se sustenta en la premisa de que la inclusión no es solo un concepto, sino una responsabilidad concreta que debe reflejarse en cada obra, decisión y política pública que se lleva adelante.

“Trabajamos con una mirada integral, donde la accesibilidad universal forma parte del diseño de nuestras nuevas infraestructuras, espacios públicos y servicios municipales”, dijo. Y agregó que “creemos firmemente que construir ciudad también significa derribar barreras: físicas, comunicacionales y sociales”.

“Para lograrlo, es fundamental el trabajo articulado de todas las áreas municipales, junto a la provincia, las instituciones y la comunidad”, expresó.

El Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis) es un espacio de participación plural que reúne a representantes del Estado y de la sociedad civil, con el objetivo de promover, debatir y fortalecer políticas públicas inclusivas, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.

Funciona a través de asambleas periódicas en las que se comparten realidades locales, se construyen propuestas colectivas y se consolidan líneas de acción que reflejan las necesidades y voces de cada comunidad. En esta ocasión, la sede fue Plaza Huincul.

Se trata de jornadas de trabajo comprometido, con instancias de diálogo, intercambio y construcción colectiva, que resultan fundamentales para el fortalecimiento de las políticas públicas en discapacidad en toda la provincia.

En la apertura estuvieron presentes además, el presidente del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, Daniel Vidondo, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Soledad De La Cruz y la directora de Discapacidad de Plaza Huincul, Carina Rodríguez.

Junto a ellos, concurrieron referentes gubernamentales y de la comunidad provenientes de distintas localidades de la provincia.