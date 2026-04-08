Plaza Huincul: se quemó una casa y las pérdidas fueron totales

Los bomberos voluntarios huinculenses trabajan en el lugar.

Esta noche se registró un incendio que afectó una vivienda situada en la calle Martinelli, en el barrio Centenario de Plaza Huincul.

Hasta el lugar arribó una primera dotación de la Central N° 17 de Plaza Huincul, aunque al estar en el lugar y evaluar la magnitud del fuego se resolvió convocar a una segunda. En principio, los oluntarios trabajaron en la casa de pequeñas dimensiones y de condiciones precarias.

El fuego tomó la totalidad de las instalaciones tal como se refirió en un primer momento y desde el lugar por parte del personla que combatía las llamas.

La vivienda era ocupada por un adulto mayor, que como consecuencia del incendio se vio bastante afectado. Por el momento, se desconoce el origen del siniestro.