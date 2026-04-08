Plaza Huincul recibe el 1° Torneo Provincial de Patín Artístico en el Club Pérfora

Seré el fin de semana del 11 y 12 de abril.

Durante los días 11 y 12 de abril, el Club Pérfora será la sede del 1° Torneo Provincial de Patín Artístico. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Gimnasio Sierra Blancas, ubicado en el Edificio 75 de la localidad de Plaza Huincul.

El evento contará con la participación de patinadoras provenientes de diversos puntos de la provincia, quienes se presentarán durante el fin de semana para cumplir con el calendario deportivo. La organización y fiscalización del certamen estará bajo la responsabilidad de la CPPA y la FNP.

De esta manera, el club local recibirá a las delegaciones en una jornada dedicada a la competencia de esta disciplina en la región.