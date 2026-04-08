Plaza Huincul prepara la tercera edición de su corrida por el 60° aniversario

Además presentó la remera de la carrera

La ciudad de Plaza Huincul realizará la tercera edición de su corrida aniversario en el marco de los festejos por los 60 años de la localidad.

El evento deportivo está programado para el domingo 19 de abril, con un horario de inicio previsto originalmente para las 10:00 horas, aunque la organización evalúa retrasarlo a las 11:00 horas.

La competencia presenta tres distancias: una modalidad recreativa de 5 kilómetros y dos instancias competitivas de 10 y 21 kilómetros. La organización estableció un cupo total de 210 competidores, con la intención de distribuir 70 participantes en cada una de las distancias. Se trata de una carrera inclusiva abierta a personas desde los 19 hasta los 99 años.

El circuito se desarrollará íntegramente sobre asfalto dentro del casco urbano, abarcando sectores del acceso sur y diversos barrios de la ciudad. El punto de partida será el Pasaje Velo, desde donde los corredores se dirigirán hacia la Avenida San Martín. El trayecto incluye puntos de referencia como la Plaza de las Banderas, la zona del hospital y la Avenida Manuel Moreno en el barrio Alto del Sur, además de sectores de los barrios 25 de Mayo, Mosconi y Centenario. El operativo de seguridad y tránsito contará con la colaboración de Defensa Civil, Control Urbano y Seguridad Ciudadana.

Los interesados pueden inscribirse de manera virtual a través de los enlaces publicados en las redes sociales de la Dirección de Deportes y de la Municipalidad de Plaza Huincul. Los participantes recibirán un kit que incluye la remera oficial del evento. En cuanto a los reconocimientos, se entregarán medallas “finish” a todos los competidores que completen el recorrido, además de premios en efectivo para los ganadores de la clasificación general y por categorías de edad.