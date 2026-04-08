Plaza Huincul lanza un espacio de alfabetización escolar para nivel primario

De lectura y escritura para estudiantes de 1°, 2° y 3° grado.

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, anunció la puesta en marcha de un nuevo espacio de acompañamiento educativo destinado a niños y niñas de nivel primario.

La propuesta, denominada “Alfabetización Escolar”, está orientada al apoyo y fortalecimiento en la lectura y escritura para estudiantes de 1°, 2° y 3° grado.

El programa dará inicio el próximo 11 de abril y se desarrollará los días sábados de 16 a 18 horas, en un espacio pensado para acompañar de manera personalizada a los alumnos.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 2995351518 o acercarse a la Subsecretaría de Capacitación.