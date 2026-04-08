Plaza Huincul: controlaron el escape de gas en un sector de Central

Una dotación trabajó en el sector.

Desde la Central N° 17, se confirmó que esta mañana, pasadas las 9 se dio el aviso al cuartel de Plaza Huincul que existía una fuga de gas.

En principio, una dotación partió hacia el sector del barrio Central en la zona de ex Talleres Huincul, sobre avenida Azucena Maizani.

Los voluntarios que acudieron en el móvil 20 trabajaron junto con el personal policial y los operarios de Camuzzi Gas del Sur, para hacer las tareas correspondientes que permitieron controlar la fuga.

Desde el propio cuartel de bomberos, se pidió a la comunidad que se extremen las precauciones ante este tipo de situaciones y que puedan dar un aviso inmediato a los servicios de emergencia.