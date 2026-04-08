Plaza Huincul abre convocatoria para una muestra colectiva de arte

La propuesta se enmarca en las actividades por el 60° aniversario de la ciudad.

La Plaza Huincul, a través de la dirección de Cultura de la Municipalidad de Plaza Huincul, lanzó una convocatoria abierta destinada a artistas visuales de la ciudad y localidades cercanas para participar de una muestra colectiva de arte.

La propuesta se enmarca en las actividades por el 60° aniversario de la ciudad y busca reunir diversas expresiones artísticas en un espacio común, promoviendo la creatividad y el encuentro cultural en la comunidad.

Según se informó, la convocatoria está dirigida a artistas sin distinción de edad, fomentando así la participación amplia e inclusiva. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de abril y los cupos son limitados.

Quienes deseen participar pueden reservar su lugar y obtener más información comunicándose al teléfono 2994097023.