Néstor Mingot recorrió las obras realizadas en el estadio de Rivadavia

Junto al presidente del club y la presidenta del fútbol femenino del Consejo Federal

El pasado lunes, el presidente de Lifune estuvo en Cutral Co para visitar los avances en las obras realizadas en el equipo de la ciudad junto al presidente de la institución.

Las obras que se realizaron en el predio de Rivadavia, muestran que con el apoyo del municipio y los aportes de provincia se pueden hacer grandes cosas. En el último tiempo, Rivadavia le colocó luces, se construyeron tribunas y otras obras más.

Junto al presidente de Lifune, estuvo Paola Soto, presidenta del fútbol femenino del Consejo Federal, quien también valoró el esfuerzo y acompañó este momento tan importante, reafirmando el crecimiento del fútbol femenino en la región