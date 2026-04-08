Habrá corte programado de energía en Cutral Co

En un sector del barrio Parque Este

Copelco informó que se realizará un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento en una subestación transformadora.

La interrupción del servicio está prevista para el jueves 9 de abril, en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

Según se detalló, la suspensión afectará a usuarios ubicados en el sector de barrio Parque Este, comprendido:

Desde Lago Norquinco hasta Laguna Chos Malal

Y desde Lago Traful hasta Mari Menuco

Además, se verán alcanzados los usuarios singulares (IVC Amplificadores).