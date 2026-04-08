Habrá corte programado de energía en Cutral Co

Copelco informó que se realizará un corte programado de energía eléctrica en la ciudad de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento en una subestación transformadora.
La interrupción del servicio está prevista para el jueves 9 de abril, en el horario de 09:00 a 12:00 horas.
Según se detalló, la suspensión afectará a usuarios ubicados en el sector de barrio Parque Este, comprendido:
- Desde Lago Norquinco hasta Laguna Chos Malal
- Y desde Lago Traful hasta Mari Menuco
Además, se verán alcanzados los usuarios singulares (IVC Amplificadores).