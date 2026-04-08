Familias reclaman solución al jardín 3 del barrio Otaño por una situación de violencia

Familias analizan presentarse en la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes para que tome intervención

Un grupo de seis familias visibilizaron una situación en una de las salas del jardín 3 del barrio. Uno de los niños agrede a sus compañeros y compañeras a diario y la situación no es abordada por la institución a pesar de los continuos reclamos.

“Un alumno del jardín ha estado golpeando a sus compañeros y, a pesar de haber informado a los docentes y directivos, no se han tomado medidas efectivas para abordar el problema . Solo se nos propone el cambio de sala o institución de nuestros hijos que son agredidos, cuando ellos no son el problema”, dijo una de las madres a este medio.

La visibilización del problema no es para estigmatizar al niño en cuestión sino una búsqueda de soluciones. “Pedimos que tome medidas concretas para resolver esta situación de manera efectiva y justa. No es justo que los niños tengan que sufrir agresiones y que no se les brinde un entorno seguro para aprender”, dijo la mamá.

En una reunión informal realizada este miércoles, analizan la posibilidad de llevar el caso hasta la Defensoría del Niño, niñas y adolescentes para que tome intervención.