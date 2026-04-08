Demoras en la entrega de DNI y pasaportes: Neuquén reclama soluciones

Ante los inconvenientes, se implementaron medidas excepcionales como recuperar documentos no entregados.

El Gobierno de Neuquén advirtió sobre demoras en la entrega de DNI y pasaportes y solicitó una reunión con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y Correo Argentino para regularizar la situación.

La directora del Registro Civil, Mariana Núñez, explicó que los retrasos se deben al sistema de distribución nacional y aclaró que la Provincia solo realiza los trámites, mientras que la impresión y entrega dependen de Nación.

Ante los inconvenientes, se implementaron medidas excepcionales como recuperar documentos no entregados y distribuirlos desde oficinas locales.

El objetivo ahora es normalizar los plazos de entrega y mejorar la logística para garantizar que la documentación llegue en tiempo y forma a los ciudadanos.