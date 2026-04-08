Cortes de calles en Cutral Co: Así ingresan los colectivos a la terminal

Además, están habilitados los vehículos oficiales y los TPIP

La municipalidad de Cutral Co, a través de la Secretaría de Control Urbano, comunicó que se encuentran vigentes restricciones en la circulación vehicular en la zona de la terminal de ómnibus. La medida se debe al desarrollo de las tareas vinculadas al Plan de Desagües Pluviales.

Los cortes de calles se localizan en las siguientes intersecciones:

Eguinoa y La Pampa .

. Río Negro y Alem.

En cuanto al ingreso a la terminal de ómnibus, se dispuso que el acceso se realice en contramano por la calle Primeros Pobladores. Esta vía está habilitada únicamente para el paso de vehículos oficiales, ómnibus y el servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros (TPIP).

Para organizar el flujo vehicular, el sector cuenta con la presencia de personal de tránsito y controles operativos durante las 24 horas.

Las autoridades municipales solicitan a los conductores circular con precaución y respetar la señalización instalada en el área de trabajo. La normalización del tránsito será comunicada una vez que finalicen las tareas en el sector.