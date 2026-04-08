CFP N°4: convocan a presentar CV hasta el 10 de abril

Podrán postularse personas que tengan hasta 54 años de edad al 30 de junio.

El Centro de Formación Profesional N°4 lanzó una convocatoria para cubrir una vacante como MEP (Maestro de Enseñanza Práctica) en el área de informática, orientada a personas con conocimientos en herramientas informáticas como Word, Excel y PowerPoint.

Entre los requisitos también se solicita la presentación de certificados de antecedentes penales y laborales, además de manejo de herramientas de oficina y habilidades de comunicación y responsabilidad.

Otro de los puntos a tener en cuenta es la necesidad de contar con número de empleado CPE. En caso de no poseerlo, podrán postularse personas que tengan hasta 54 años de edad al 30 de junio. La carga horaria a cubrir corresponde a lunes y jueves de 17 a 19 horas.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae hasta el 10 de abril inclusive al correo electrónico: cfp004@neuquen.edu.ar.

El lugar de trabajo se encuentra ubicado en Azucena Maizani 670, en el barrio Central, en el edificio de los ex talleres de la EPET N°10.