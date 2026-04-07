Zapala: reformulan cargos por homicidio tras ataque en la Fiesta del Asado

Frente al agravamiento de la calificación legal, se solicitó la prisión preventiva del acusado.

La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, reformuló cargos contra un hombre acusado de apuñalar a otro durante la Fiesta del Asado realizada en Zapala, luego de que la víctima falleciera tras permanecer internada durante 20 días.

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal, el imputado —identificado como K. F. M.— quedó acusado por el delito de homicidio simple en carácter de autor, tras el fallecimiento de Milton Albino Rezuc. En una audiencia previa, realizada el 9 de marzo, había sido imputado por homicidio en grado de tentativa y se le había impuesto prisión domiciliaria.

Frente al agravamiento de la calificación legal, la fiscal Pizzipaulo, junto al asistente letrado Gastón Rodríguez, solicitó la prisión preventiva del acusado al considerar que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.

No obstante, el juez de garantías Eduardo Egea rechazó el pedido, por lo que el imputado continuará cumpliendo detención domiciliaria con monitoreo mediante tobillera electrónica.

En la misma audiencia, el magistrado avaló la reformulación de cargos y dispuso extender el plazo de investigación por tres meses, tal como lo solicitó la fiscalía.

Cómo ocurrió el hecho

Según la investigación preliminar, el episodio ocurrió el 7 de marzo alrededor de las 3:15 de la madrugada, en el predio ubicado en calles Avellaneda y Zeballos, en el marco de la Fiesta del Asado.

En ese contexto, el acusado, acompañado por otro hombre, habría comenzado a agredir físicamente al hijo de la víctima y a un amigo. Al intentar intervenir para detener el ataque, Rezuc —de 55 años— fue apuñalado en el abdomen con una cuchilla de 27 centímetros de largo.

Tras el hecho, personal policial presente en el lugar asistió a la víctima y demoró al agresor, además de secuestrar el arma utilizada.

Rezuc fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado durante 20 días, hasta que finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.