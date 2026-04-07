Vecinos del barrio Central reclamaron por seguridad en el Parque de la Convivencia

Los concejales recibieron a la vecinalista que solicitó soluciones efectivas, aunque admitió que en las últimas semanas no hubo inconvenientes

La presidenta del barrio Central, Patricia Carrasco, se presentó en la sesión del Concejo Deliberante de Plaza Huincul para reclamar por acciones rápidas y directas de seguridad en el Parque de la Convivencia.

Hace tres semanas hubo disparos en el sector que el municipio recuperó tras el traslado de la plaza Integración. El lugar, lamentablemente, fue coaptado por personas de mal vivir, que toman bebidas, consumen sustancias y se pelean durante la madrugada.

Los hechos no se sucedieron nuevamente pero “la preocupación de los vecinos está intacta”, dijo la vecinalista.

Lo que pidió en concreto es que la Secretaría de Seguridad del municipio, a cargo de Ramón Lecaro, tome acciones para que no haya más agresiones ni ruidos molestos.

La concejal Marga Yunes le comentó que se aprobó una ordenanza para instalar cámaras, pero Carrasco solicitó que mientras se instrumenta la instalación, se implemente alguna otra medida aunque no especificó cuáles.

La secretaría de Seguridad municipal no tiene el poder de policía, es decir que las acciones contra delitos las tiene que tomar directamente la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co a través de las dependencias que crea conveniente, como el Comando Radioeléctrico y la comisaría 6. De hecho se incrementaron los controles porque no se produjeron más peleas en la zona.

Carrasco le pidió a los concejales “tomen una intervención activa, trabajen en la búsqueda de soluciones para que la seguridad sea efectiva”