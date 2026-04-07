Senillosa: internos del Penitenciario V donaron 800 kilos de zapallos a Cáritas

La iniciativa forma parte de las Huertas Terapéuticas en Contextos de Privación de la Libertad.

Internos del Complejo Penitenciario V de Senillosa donaron 800 kilos de zapallos a Cáritas, producidos de manera agroecológica en el marco del programa PRODA.

La cosecha, obtenida dentro de las huertas del penal, será destinada a comedores y comunidades en situación de vulnerabilidad. La iniciativa forma parte de las Huertas Terapéuticas en Contextos de Privación de la Libertad, que promueven la producción de alimentos saludables, la capacitación laboral y la reinserción social de las personas privadas de su libertad.