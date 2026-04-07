Realizarán charla informativa sobre Alzheimer en Cutral Co

En el barrio Centro Sur.

El próximo 10 de abril, se llevará a cabo una charla informativa organizada por el grupo “Libélula Púrpura”, un espacio de acompañamiento destinado a familiares de pacientes con Alzheimer.

La actividad se desarrollará de 17:30 a 19:00 horas en el barrio Centro Sur, específicamente en Elordi 28, y estará abierta a la comunidad interesada en conocer más sobre esta enfermedad y las herramientas disponibles para el acompañamiento.

El encuentro contará con la participación de profesionales de distintas áreas, entre ellos la auxiliar en neuropsicología Laura Pic, el abogado Omar Pérez y la psicóloga Florencia Pizurnia, quienes abordarán aspectos vinculados a la salud, lo legal y el acompañamiento emocional.

“Libélula Púrpura” es un grupo de autoayuda orientado a brindar contención y orientación a familiares de personas con Alzheimer, y está coordinado por Andrea Pereyra y Mariela Ibáñez.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 299 508-5542 o 299 596-3306.