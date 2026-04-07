Plaza Huincul lanza convocatoria de emprendedores en su 60° aniversario

La ciudad de Plaza Huincul anunció la apertura de la convocatoria para participar en la Feria “Plaza Emprende”, que se realizará en el marco de los festejos por el 60° aniversario de la localidad, a celebrarse en 2026.
La propuesta está dirigida a emprendedores locales y de la región, con el objetivo de promover la producción independiente y fortalecer el desarrollo económico comunitario. Según informaron desde la organización, podrán participar artesanos, productores y elaboradores que cuenten con carnet de manipulación de alimentos.
Quienes estén interesados en formar parte de la feria pueden solicitar más información y realizar consultas comunicándose al número 299-4109658.