Las elecciones en Alianza ya tiene fecha

Desde la institución de Cutral Co informaron dónde y cuándo serán las elecciones para elegir nuevas autoridades.

El 7 de abril se hizo público que las elecciones en el Club Social y Deportivo Alianza se realizarán el próximo 24 de abril del 2026 a las 19 horas en la Cámara de Comercio de Cutral Co.

Los temas que se van a tratar son los motivos del llamado fuera de término y la aprobación de los ejercicios económicos de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Y el punto cuarto establece la renovación total de la comisión directiva y el órgano de fiscalización.

En Personería Jurídica se presentaron todos los documentos, como el padrón de asociados que podrán acercarse a participar de la asamblea y votar cuando se llegue al punto 4. Van a poder votar los que asistan, estén el padrón y lleven el DNI.