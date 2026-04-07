Incendio de vivienda en barrio Otaño: bomberos trabajan en el lugar

Sobre calle Arrayanes

Un incendio de vivienda se registra este martes por la tarde en calle Arrayanes, en el barrio Otaño. El hecho fue reportado pasadas las 17 horas y generó la rápida intervención de una dotación de bomberos voluntarios de Plaza Huincul, que se trasladó al lugar para controlar la situación.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el fuego. Vecinos del sector alertaron sobre la presencia de humo y llamas, lo que motivó el despliegue de los equipos de emergencia.