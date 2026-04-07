Inauguraron el gimnasio en el Parque de la Ciudad y la escuela técnica de la UTN

De la ceremonia participó el gobernador Rolando Figueroa, el rector de la UTN, Rubén Soro y el intendente Ramón Rioseco.

El acto se realizó esta mañana en Cutral Co, con participación de la comunidad educativa y autoridades locales y provinciales.

En el acto se celebró el fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo regional y se dejó formalmente inaugurado el nuevo gimnasio de la escuela técnica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y del Parque de la Ciudad. La ceremonia contó con la participación central del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente Ramón Rioseco y el rector de la UTN, Rubén Soro.

El jefe comunal Ramón Rioseco recordó que este proyecto comenzó a gestarse hace cuatro años ante el desbordamiento de la matrícula escolar, lo que obligó a iniciar las clases de forma improvisada en espacios municipales.

Según detalló el mandatario, el municipio asumió el 80% del financiamiento de la escuela y ahora culmina esta etapa con el gimnasio. Lo decidieron así porque Nación solo aportó para el 20 % de la construcción y suspendió las obras públicas, incluidas las del colegio tecnológico.

“Este gimnasio va a atender todo lo que tiene que ver con educación, cultura y desarrollo humano”, afirmó Rioseco, subrayando que las instalaciones no solo beneficiarán a los alumnos de la técnica y del profesorado de Educación Física, sino que estará abierto a la comunidad de la comarca a partir de las 18:00 horas.

Defensa de la universidad pública

Por su parte, el rector de la UTN, Rubén Soro, calificó la obra como una “caricia al alma” en un contexto nacional marcado por la falta de inversión en infraestructura educativa y el congelamiento de salarios y becas. Soro destacó el compromiso de los gobiernos locales y provinciales que entienden que “la educación es parte de la solución del problema de nuestra patria”.

El directivo enfatizó que el conocimiento es una herramienta de poder inalienable para los jóvenes y celebró que, a pesar de las dificultades financieras impuestas por el gobierno nacional, la UTN sigue expandiendo su oferta académica a través de sus 30 sedes y extensiones áulicas.

Educación para el futuro energético

El gobernador Rolando Figueroa vinculó la inauguración con el protagonismo histórico de la región Comarca Petrolera en la industria hidrocarburífera, desde el pozo número uno en 1918 en Plaza Huincul hasta el presente con Vaca Muerta.

Figueroa señaló que la provincia se prepara para un nuevo salto cualitativo con los proyectos de licuación de gas (GNL) para exportar al mundo, lo cual demandará ciudadanos capacitados y competitivos.

“Nuevamente Plaza Huincul y Cutral Co vuelven a tomar ese protagonismo en el hidrocarburo”, aseguró el gobernador, resaltando que la formación técnica es el pilar fundamental para que los neuquinos lideren este nuevo proceso económico.

La ronda de oradores se abrió por parte del decano de la FRN – UTN, Pablo Liscovsky, quien agradeció el acompañamiento constante del municipio cutralquense para la edificación del edificio propio del colegio tecnológico y este gimnasio.

La jornada concluyó con un clima de entusiasmo entre los estudiantes, quienes celebraron la apertura de un espacio que, además de lo deportivo, funcionará como un centro de integración y cuidado para la juventud de la zona.

Una vez que se hizo el corte de cintas, las autoridades, el estudiantado, el personal docente y no docente recorrieron las flamantes instalaciones.