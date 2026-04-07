Hubo emotiva visita de un veterano de Malvinas “Gajitos de Ternura” de Plaza Huincul

La comunidad educativa del C.D.I. “Gajitos de Ternura” de Plaza Huincul vivió una jornada cargada de emoción con la visita del veterano de Malvinas, Luis Peralta, quien compartió un especial encuentro con las infancias y el equipo docente de la institución.
Durante la actividad, las niñas y niños presentaron los trabajos que realizaron en las salas junto a sus educadoras, en el marco de propuestas pedagógicas vinculadas a la memoria y la identidad. Con entusiasmo y orgullo, también hicieron entrega de una bandera confeccionada por ellos mismos, como gesto de reconocimiento y afecto.