¡Feliz aniversario para Sauzal Bonito!

La celebración campera será este sábado 11 de abril, con la presentación de MyE

Un 7 de abril del año 1989, se creaba la Comisión de Fomento bajo decreto Nº 1076, lo que le dio marco legal a la población que se asentó muchos años antes cerca de la costa del río Neuquén.

En los últimos años afrontó numerosos desafíos relacionados con la producción agropecuaria pero también con la hidrocarburífera ya que quedó rodeada de yacimientos petroleros sobre la formación Vaca Muerta.

En este 37 aniversario, la población recibió el saludo “cálido y afectuoso” de las autoridades locales y provinciales.

Los festejos se realizarán el próximo sábado 11 de abril, con un baile campero. Se presentará el grupo chamamecero MyE además de otros artistas para esta peña folclórica y tradicional.