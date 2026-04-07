Este es el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este lunes 6 de abril una jornada templada.
La temperatura máxima está pronosticado que llegue a los 22° Centígrados y la mínima de 5°.
El viento se presentará del sector este durante el día a 18 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. . Para la noche rotará hacia el noreste aunque seguirá leve: a 15 kilómetros con ráfagas de 15.
El cielo estará despejado durante el día y la noche.
Para el miércoles se espera una temperatura que podrá llegar hasta los 22° Centígrados de máxima y la mínima de 6°.