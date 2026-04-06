Violento siniestro vial en la Ruta Nacional 237: un vehículo impactó contra equinos

Un automóvil Peugeot embistió a equinos que se encontraban sobre la calzada.

Un fuerte siniestro vial se registró en la mañana de este lunes 6 de abril sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1349, en cercanías de Picún Leufú.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:27, cuando un automóvil Peugeot embistió a equinos que se encontraban sobre la calzada. Producto del violento impacto, los tres ocupantes del vehículo sufrieron heridas de diversa consideración y fueron asistidos en primera instancia en el hospital local.

Como consecuencia del choque, dos de los animales murieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones, quedando uno de ellos sobre la cinta asfáltica. Esta situación generó un riesgo adicional para la circulación vehicular, que fue rápidamente controlado gracias a la intervención de los equipos de emergencia.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría 9, personal del hospital local y Bomberos Voluntarios de Picún Leufú, quienes llevaron adelante tareas de asistencia a los heridos y prevención para evitar nuevos incidentes en la zona.