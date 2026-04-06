Ruta 17: se despistó un transporte de personal entre Plaza Huincul y Añelo

Se desconoce, por ahora, las circunstancias que produjeron el incidente.

Un vehículo de transporte de personal salió de su carril esta mañana y terminó con la mitad de su carrocería en la banquina.

El hecho ocurrió en la Ruta provincial N° 17, en sentido a Añelo, desde Plaza Huincul, pasando el dique derivador en Portezuelo Grande, a unos 65 kilómetros de aquí.

En principio, se trata de una Ford Transit, unidad que por razones que ahora se investigan quedó fuera de la cinta asfáltica. Afortunadamente, el chofer alcanzó a detenerlo antes de que continuara el descenso total.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas y si hubo otro vehículo involucrado.