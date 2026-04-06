Plaza Huincul será sede de la 38° asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad

Se desarrollará los días 7 y 8 de abril.

La ciudad de Plaza Huincul se prepara para recibir la 38° Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis.), que se desarrollará los días 7 y 8 de abril, convirtiéndose en el primer encuentro del organismo durante el año 2026.

La actividad tendrá lugar en la dirección de Cultura, ubicada en el barrio Central, y contará con la participación de referentes de toda la provincia, además de instituciones, organizaciones y vecinos interesados en la temática. Según se informó, la acreditación comenzará el martes 7 a las 13:30 horas, con inicio de la jornada a las 14:00. En tanto, el miércoles 8 las actividades iniciarán a las 9:00, con acreditación previa desde las 8:30.