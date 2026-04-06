Plaza Huincul lanzó un programa de educación vial en escuelas primarias

El programa comenzó a desarrollarse este lunes en la Escuela Primaria N.º 151 de Plaza Huincul.

Plaza Huincul, a través de la Dirección de Tránsito dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puso en marcha un programa de educación vial destinado a instituciones educativas de la ciudad, en articulación con la Dirección Municipal de Turismo.

La iniciativa tiene como objetivo acercar a los establecimientos escolares las funciones y tareas que desarrolla el área de Tránsito, con un enfoque centrado en la concientización y la formación de conductas responsables en la vía pública. El programa se enmarca en la Ley Nacional N.º 24.449 y se vincula con el Plan Federal de Seguridad Vial, promoviendo acciones desde una perspectiva pedagógica.

Según se informó, en esta primera etapa el dispositivo será implementado en escuelas de nivel primario. Posteriormente, se prevé su extensión a jardines de infantes y Centros de Desarrollo Infantil (CDI), con el propósito de incorporar contenidos de educación vial desde edades tempranas.

La propuesta fue diseñada con un enfoque lúdico y participativo, utilizando juegos y actividades artísticas como herramientas para facilitar el aprendizaje de normas básicas de tránsito entre niños y niñas.

El programa comenzó a desarrollarse este lunes en la Escuela Primaria N.º 151 de Plaza Huincul, marcando el inicio de una política local orientada a fortalecer la seguridad vial a través de la educación.