Plaza Huincul inaugura una nueva bodega con experiencia enogastronómica

Durante la jornada se presentará la historia y el proyecto de la bodega.

El próximo 10 de abril a las 18:00 horas se llevará a cabo en Plaza Huincul la inauguración de la Bodega Principios y Finales, un evento que combinará producción local, gastronomía y turismo en una propuesta innovadora: “Entre Viñas y Hongos – Experiencia Enogastronómica”.

La iniciativa propone un recorrido sensorial que integrará vinos y hongos a través de degustaciones, charlas y una masterclass gastronómica, con la participación de referentes del sector como Patagonia Norte Hongos, la chef Mica Di Lena y Puerta Oeste Vinos.

El evento comenzará con la recepción de invitados y prensa, seguida por una recorrida por los viñedos y una bienvenida institucional. Durante la jornada se presentará la historia y el proyecto de la bodega, enmarcando su desarrollo dentro del crecimiento de la producción vitivinícola en la región.

Además, habrá intervenciones de representantes de Patagonia Norte Hongos y autoridades locales, quienes destacarán el valor de este tipo de iniciativas para el desarrollo productivo y turístico de la zona.

Uno de los momentos centrales será la recorrida guiada por las instalaciones de la bodega y los stands, donde los asistentes podrán conocer de cerca los procesos de elaboración y las propuestas gastronómicas. Más tarde, se desarrollará una masterclass enfocada en la combinación de platos elaborados con hongos y su maridaje con vinos regionales.