Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se pronosticó para este lunes 6 de abril una jornada templada.
La temperatura máxima está pronosticado que llegue a los 20° Centígrados y la mínima de 5°.
El viento se presentará del sector sur durante el día a 8 kilómetros con ráfagas que llegarán a los 5 kilómetros. Para la noche rotará hacia el oeste aunque seguirá leve: a 11 kilómetros con ráfagas de 12.
El cielo estará despejado durante el día y la noche.
Para el martes se espera una temperatura que podrá llegar hasta los 22° Centígrados de máxima y la mínima de 6°.