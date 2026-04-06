ATEN advierte graves falencias edilicias en la escuela 269 de Filli Dei

Entre los principales inconvenientes, indicaron la falta de espacios adecuados, lo que obligó a ubicar materiales en pasillos y a modificar el uso del SUM

La seccional local de ATEN Cutral Co y Plaza Huincul expresó su preocupación por las condiciones en las que comenzó el ciclo lectivo presencial en la escuela N° 269, al denunciar deficiencias estructurales que afectan el normal desarrollo de las actividades educativas.

Desde el gremio señalaron que el inicio de clases, que debería garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, volvió a exponer una situación preocupante dentro del establecimiento. Entre los principales inconvenientes, indicaron la falta de espacios adecuados, lo que obligó a ubicar materiales en pasillos y a modificar el uso del Salón de Usos Múltiples (SUM), que fue dividido para dar lugar a áreas de computación y Plástica.

Asimismo, remarcaron la ausencia de un espacio apropiado para el dictado de Educación Física y la realización de actos escolares, lo que limita el desarrollo integral de las actividades institucionales.

En relación al recreo, desde ATEN advirtieron que el sector destinado a tal fin, si bien pertenece al predio escolar, se encuentra en la parte posterior y fue delimitado de manera precaria con media sombra. Para acceder, las y los estudiantes deben rodear el edificio por un camino de tierra, sin condiciones de seguridad adecuadas.

A este escenario se suma que el playón deportivo aún no ha sido finalizado, lo que profundiza las dificultades en materia de infraestructura.

Desde el sindicato cuestionaron que estas intervenciones sean presentadas como soluciones por parte del gobierno provincial, al considerar que no garantizan condiciones reales para la comunidad educativa.fillli dei