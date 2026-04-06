Abren inscripciones para curso de inglés en Cutral Co

Se solicita contar con el nivel secundario aprobado hasta 3º año

El Centro de Formación Profesional N° 26 anunció la apertura de inscripciones para el curso de Inglés nivel A1, una propuesta de formación destinada a jóvenes y adultos interesados en iniciarse en el aprendizaje del idioma.

El cursado se llevará a cabo de lunes a viernes en horario vespertino, de 19:00 a 22:30 horas, facilitando el acceso a quienes trabajan o estudian durante el día.

En cuanto a los requisitos, se solicita contar con el nivel secundario aprobado hasta 3º año. También podrán inscribirse personas mayores de 18 años, o jóvenes desde los 16 años que se encuentren escolarizados.

Respecto a la documentación, los aspirantes deberán presentar fotocopia del DNI, acta de nacimiento y certificado de estudios.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en la sede del centro educativo, ubicada en Sarmiento y Matorras, en la ciudad de Cutral Co.