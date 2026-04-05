Plaza Huincul: una mujer en moto fue atropellada por un auto

Un siniestro vial se registró este sábado en la ciudad de Plaza Huincul, sobre Avenida Mariano Moreno, en el tramo comprendido entre las calles Primero de Mayo y Corrientes. Según las primeras informaciones, un automóvil Volkswagen Vento que salía de un taller mecánico impactó contra una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta.
Como consecuencia del choque, la conductora del rodado menor resultó herida y debió recibir asistencia médica, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones.