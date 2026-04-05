Plaza Huincul inicia un taller de preparto para acompañar a personas gestantes

La propuesta comenzará el próximo 15 de abril.

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, anunció el inicio de un Taller de Preparto y Acompañamiento destinado a personas gestantes, con el objetivo de brindar herramientas, información y contención durante una etapa clave como el embarazo y el nacimiento.

La propuesta comenzará el próximo 15 de abril y se desarrollará todos los miércoles de 14 a 16 horas, ofreciendo un espacio de educación y escucha activa, acompañado por profesionales que guiarán el proceso de preparación para la maternidad y paternidad.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en la Subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul o comunicarse al 2995351518 para más información.