Plaza Huincul impulsa nuevas actividades deportivas para adultos

Una propuesta de laa sede vecianl del barrio Centenario.

La sede vecinal del barrio Centenario de Plaza Huincul puso en marcha una nueva propuesta de actividades deportivas destinadas a personas adultas, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y promover la actividad física en la comunidad.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el taller de entrenamiento funcional, que dará inicio el próximo 6 de abril y se dictará de lunes a jueves, en el horario de 14 a 15, con un nivel inicial orientado a quienes deseen comenzar o retomar la práctica deportiva.

Además, desde el 7 de abril se desarrollará la actividad de atletismo para adultos, que tendrá lugar los días martes y jueves de 16 a 17 en la misma sede barrial. Ambas propuestas están abiertas a la participación de vecinos y vecinas sin necesidad de experiencia previa.