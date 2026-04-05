Plaza Huincul impulsa nuevas actividades deportivas para adultos

La sede vecinal del barrio Centenario de Plaza Huincul puso en marcha una nueva propuesta de actividades deportivas destinadas a personas adultas, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y promover la actividad física en la comunidad.
Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el taller de entrenamiento funcional, que dará inicio el próximo 6 de abril y se dictará de lunes a jueves, en el horario de 14 a 15, con un nivel inicial orientado a quienes deseen comenzar o retomar la práctica deportiva.
Además, desde el 7 de abril se desarrollará la actividad de atletismo para adultos, que tendrá lugar los días martes y jueves de 16 a 17 en la misma sede barrial. Ambas propuestas están abiertas a la participación de vecinos y vecinas sin necesidad de experiencia previa.