Petrolero se trajo un punto de Centenario por el Torneo Oficial 2026

Comenzó perdiendo pero logró empatarlo

El equipo de Petrolero logró empatar el encuentro frente a Centenario luego de comenzar perdiendo en el Vicente Consoli.

El ADC comenzó ganando el encuentro frente a Petrolero pero el Matador intentó cerrar el primer tiempo igualado, Tuvo algunas ocasiones pero se fue al descanso por debajo en el marcador.

En el segundo tiempo, Petrolero logró igualar el marcador con el gol de Luciano Muñoz y traerse a la comarca un punto de una cancha difícil. Petrolero lidera el campeonato junto a otros 4 equipos.